Билана заподозрили во вранье о зависимости: Постанова

Эксперт обратила внимание на то, что музыкант в некоторых моментах явно лжет. Проанализировав высказывания Димы Билана о пристрастии к спиртным напиткам, она сделала вывод о том, что певец лукавит.
"Я не могу остановиться, когда выпиваю", – заявлял артист. Психолог считает, что история с алкоголизмом звезды – "постанова". А вот то, что он очень устает из-за частых выступлений, по мнению специалиста, правда. Этим можно объяснить его странное поведение на концерте, когда многие посчитали, что Дима Билан пьян.
По мнению Лины Диановой, возможно, у исполнителя есть небольшая проблема со спиртным, но он намеренно выставляет это гиперболично, чтобы отвести внимание публики от какой-то своей более серьезной проблемы. Также она обратила внимание на то, что Дима Билан лжет в вопросе об эмоциях.
"Весь спектр эмоций я точно испытываю", – заявил в интервью певец. Психолог отметила, что при этом Дима Билан неосознанно отрицательно машет головой, что говорит о лжи.
Напомним, ранее стало известно, что Дима Билан перенес новый штамм коронавируса. Артист отмечал, что одним из последствий недуга стало то, что у него стали сдавать нервы.