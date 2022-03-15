"Ничто не должно заставлять колебаться": Андреева о хладнокровии во время хулиганской выходки в эфире

На лице Екатерины Андреевой не дрогнул ни единый мускул. Она сохранила в кадре безупречную выдержку и даже не оглянулась на возмутительницу спокойствия, продолжив ровным голосом читать текст телесуфлера. Настоящий профессионал!
"Я вам говорила: "Что бы ни случилось, стой, как скала!" Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Выдержка из йоги, из сердца", — сообщила телеведущая во время занятия йогой.
Она давно практикует эти физические и духовные практики. "Будем как свежие розы и снизим вирусные угрозы, – ровно дышит Андреева. – Асана fish отлично справляется с паническими настроениями и атаками. И если вам вдруг стало тревожно-сразу превращайтесь в рыбу. Под лопатки можно положить скатанное в рулон одеяло, если нет специального бустера или кирпичиков из пробки. И при таком положении тимус — орган лимфопоэза человека, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое "обучение" T-клеток иммунной системы, – стимулируется и мы становимся устойчивее".
По словам Андреевой "основой всех основ" является поза равновесия. Именно она покажет вам, в каком состоянии находится ваш организм: "Ничто не должно вас заставлять колебаться. Разброд и шатания – нам не нужны. А крепко держаться пальчиками стоп за пол, ковёр, землю, траву (что под ноги подвернулось) – это самое то!", – сообщила она подписчикам в "Инстаграм".*
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