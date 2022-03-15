"Опасается меня": Почему муж Славы терпит ее скандальные выходки

Певица Слава не отличается скромностью.

Супруг артистки Анатолий Данилицкий довольно спокойно относится к любым творческим идеям своей избранницы. Например, недавно она опубликовала фото, на котором видно мужские руки, держащие ее за грудь. Оказалось, что в фотосессии принимал участие посторонний мужчина, а не муж Анастасии. Поклонники недоумевают, почему Анатолий терпит подобные выходки.

Данилицкий рассказал, что с уважением относится к карьере супруги и полностью ей доверяет. Он уверен, что Слава тщательно продумывает каждый свой поступок и умело поддерживает определенный образ. Так что со своими советами или комментариями он предпочитает стоять в стороне. "Она сама себе продюсер, если мы начнем обсуждать — мы начнем ссориться", – передает слова Анатолия Пятый канал.

Сама Анастасия прекрасно знает, что муж не планирует вступать с ней в перепалки из-за работы. Да и в ссоре с острой на язык певицей непросто победить. "Он прямо, ну, я же вижу, что он так опасается меня", – констатировала артистка.

Несмотря на свой эпатажный образ, Слава все свое время посвящает воспитанию дочек и уже мечтает о внука. Певица не раз признавалась, что планирует быть идеальной бабушкой, так как хочет этого уже много лет, хоть дочки пока небольшие.