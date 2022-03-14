Побег из страны из-за угроз, потеря любимого, опухоль: что случилось с Ольгой Погодиной

К своим 45 годам Ольга Погодина не только добилась высот в карьере, но и смогла найти счастье в личной жизни. Чтобы прийти к этому, актрисе пришлось преодолеть немало трудностей и испытаний



Ольга Погодина родилась в 1976 году в семье инженера и актрисы. Судьба была благосклонна к девочке далеко не всегда. В роддоме Оля заболела туберкулезом, а ее родительница была вынуждена бросить работу и посвятить себя дочери. Погодина росла слабеньким ребенком и страдала из-за проблем со здоровьем, а в школьные годы неприятностей в ее жизни стало еще больше.



Большую часть времени обучением Ольги занималась ее мама. Из-за лечения девочка посещала школу не с такой регулярностью, как это делали другие ученики, но даже нечастые посещения оставили у нее неприятный осадок. Воспитанную и интеллигентную школьницу сразу невзлюбили сверстницы. Над Олей то и дело посмеивались, издевались, а однажды и вовсе отобрали купленные мамой туфли. К счастью, вернуть обувь девочке удалось на следующий день – она собрала волю в кулак и затеяла драку.

Уже с ранних лет Погодина знала, что хочет стать актрисой. Ее родительница, успешно окончившая актерский факультет, пыталась отговорить дочь от выбора такой тяжелой профессии. Но Ольга была непреклонна и подала документы в Щукинское училище сразу после школы. Когда ее приняли, счастью не было предела. Однако радость поступления быстро сменилась новыми испытаниями.

У молодой актрисы не сложились отношения с руководителем учебной группы, которая то и дело пыталась добиться ее отчисления. Благодаря поддержке других преподавателей Погодина смогла проявить себя и благополучно окончить обучение. В 1997 году Ольга получила долгожданный диплом, но и это радостное событие не сделало ее жизнь проще. Семья актрисы была в непростом финансовом положении, а работу в разгар экономического кризиса найти было нелегко. К тому же, в один момент отца Ольги Погодиной подставили партнеры по бизнесу, из-за чего ей пришлось уехать из страны.

Недоброжелатели угрожали семье и требовали вернуть долг, поэтому родители были вынуждены отправить наследницу в Болгарию. Ольга устроилась на работу, копила деньги на помощь отцу и прожила за границей целый год. Но даже на чужбине актрису настигло новое испытание – она потеряла свою первую любовь. Пока девушка была в Болгарии, на родине попал в аварию ее возлюбленный Александр. Молодой человек скончался, а Ольга даже не смогла приехать на его похороны.

С возвращением на родину жизнь Ольги Погодиной постепенно начала налаживаться. В 2001 году актриса сняла в сериале "Если невеста ведьма" вместе с Безруковым, привлекла внимание режиссеров и наконец стала получать интересные предложения. Однако в разгар карьеры у Ольги снова начались проблемы со здоровьем – у нее диагностировали костную опухоль. Артистка перенесла тяжелую операцию и около года носила гипс на всю руку, но, к счастью, смогла восстановиться и вернуться к работе.

С этого момента в карьере у Погодиной все шло как по маслу. Добившись успеха на актерском поприще, она занялась продюсированием. А вот ее личная жизнь наладилась не сразу. В 2007 году артистка вышла замуж за бизнесмена Игоря Петрова-Кондратова, но семейная жизнь не сложилась. Свое счастье актриса нашла только во втором браке, который длится уже восемь лет.

Ольга Погодина и Алексей Пиманов познакомились во время съемок фильма "Три дня в Одессе". Какое-то время актриса и режиссер были друзьями, а в 2014 году сыграли тайную свадьбу. Увы, далеко не все смогли за них порадоваться. Нашлись и те, кто назвал Погодину разлучницей, обвинив ее в том, что она якобы разрушила предыдущий брак Пиманова. Однако пара старается не обращать внимания на слова недоброжелателей и предпочитает не выносить на всеобщее обозрение детали личной жизни. В браке с продюсером, как и в предыдущем, у артистки не появилось детей. Зато она смогла поладить с наследниками супруга.