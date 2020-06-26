Звезда "Дома-2" Артемова отказалась рожать второго ребенка

Александра Артемова в ноябре прошлого года впервые стала мамой. Девушка делится в своем блоге рассказами о трудностях декретного отпуска. На этот раз пожаловалась на капризы малышки.

Как отметила звезда телестройки, она невероятно устала от требовательности младенца. Девочка хочет постоянного внимания, и в итоге молодая мать не успевает даже поспать. Например, прошлой ночью ей удалось вздремнуть всего три часа.

Александра призналась, что пост для "Инстаграм" пишет, сидя в туалете, так как другого места для уединения у нее просто нет. Звезда шоу "Дом-2" заявила, что еще даже не убиралась, а уже чувствует себя загнанной лошадью.

Девушка отметила, что точно не собирается в ближайшее время планировать беременность. Второй маленький ребенок на руках сейчас не пойдет на пользу.

Ей с трудом удается уследить за одной малышкой. Та постоянно что-то тянет в рот. Участница шоу "Дом-2" рассказала, что несколько мгновений назад отобрала у Александрии ботинок, который та схватила, пока мама отвернулась на пару минут. Звезда сравнила декретный отпуск с днем сурка.

Также участница телестройки предположила, что дочь несколько дней крайне неспокойна, так как дома не все хорошо. Члены семьи по очереди болеют какой-то кишечной инфекцией, и девочка чувствует напряжение, поэтому капризничает.