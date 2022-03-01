"Уходит моя изюминка": похудевшая на 40 килограмм пышка из "Дома-2" взвыла из-за потери

Александра Черно – это, пожалуй, самая известная пышка телепроекта "Дом-2". Она всегда страдала от лишнего веса, однако после беременности ситуация усугубилась. Несмотря на то, что Саша несколько раз пыталась самостоятельно похудеть, попытки всегда заканчивались ничем. Выяснилось, что у звезды реалити расстройство пищевого поведения, из-за чего она не может контролировать приемы пищи. Именно тогда Черно решилась на кардинальные меры – операцию по уменьшению желудка.
Поначалу экс-участница передачи "Дом-2" переживала из-за отсутствия результата, однако спустя несколько дней вес начал уходить. Своими достижениями Саша делилась в своем "Инстаграм". Так, она заявила, что уже сбросила сорок килограммов. Поклонники рады за Сашу, задаривают ее комплиментами и верят, что на этом она не остановится. Однако порой Черно начинает рефлексировать по лишнему весу, говоря, что теряет не только килограммы, но и свою индивидуальность. "Как будто уходит моя изюминка", – поделилась она в социальных сетях.
Кстати, звезда телестройки показывает процесс свого изменения без прикрас. Так, недавно она пожаловалась, что у нее обвисла кожа, подкрепив суждения фотографиями. Однако не всем нравится такая открытость женщины. По мнению некоторых подписчиков, Саше не стоит показывать абсолютно все, что происходит в ее жизни.