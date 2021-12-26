Пышка из "Дома-2" взвыла из-за обвисшей кожи после похудения

Экс-участница "Дома-2" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после похудения.

Звезда "Дома-2" некоторое время назад всерьез решила заняться собой и даже сделала операцию по ушиванию желудка. Теперь она все всю хвастается результатами похудения. Благодаря вмешательству врачей Саша Черно перестала объедаться и вес начал стремительно уходить. Так, женщина уже не весит сто шестьдесят пять килограмм и смогла втиснуть свою пятую точку в старые джинсы.

Однако где плюсы, там и минусы. Так, Саша столкнулась со страшными последствиями быстрого похудения – обвисшей кожей. На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала фотографии, на которых демонстрирует проблему. Брюнетка позирует в нижнем белье, демонстрируя общественности свои обвисшие телеса.

Многие фолловеры поддержали экс-участницу телестройки. По их мнению, ничего страшного в этом нет, главное – не останавливаться. Подписчики утверждают, что после похудения можно будет сделать еще одну операцию и избавиться от дряблости.

Напомним, что процесс похудения пышка начала давно, однако каждый раз срывалась. Отважиться на операцию она решилась, когда у нее начались проблемы со здоровьем. По ее словам, врачи уже планировали ставить ей такой страшный диагноз, как диабет. Также она начала задумываться о зачатии еще одного ребенка, а потому похудеть ей было просто необходимо.