Ночь за решеткой: Бывшего мужа Бородиной задержала полиция

Рассказываем, что известно о задержании Курбана Омарова.

После расставания с Ксенией Бородиной жизнь Курбана Омарова, видимо, пошла по наклонной. Так, недавно его задержала полиция в Италии. Пока что не известно наверняка, что же стало причиной задержания. Друг бизнесмена рассказала, что его арестовали, как только тот приехал в Рим. Также приятель намекнул, что, быть может, это связано с контентом, который экс-супруг телеведущей публиковал в социальных сетях.

К счастью, долго сидеть за решеткой Омарову не пришлось. Сообщается, что на следующий день его все-таки выпустили. Сложно сказать, будут ли мужчине предъявления какие-то обвинения. Главное, что сейчас он находится на свободе.

Кстати, сама Ксения сейчас тоже находится на отдыхе, куда отправилась вместе с дочками. Пока что она никак не комментировала задержание своего экс-супруга. Ранее она дала общественности понять, что до сих пор обижена на бывшего возлюбленного. Так, теледива не раз затрагивала тему отношений в социальных сетях, намекая на непотребное поведение Омарова.

Напомним, что после разрыва бывшие супруги еще долго выясняли отношения в интернете. Например, они начали обвинять друг друга в изменах. Так, Курбан даже заявил, что Ксения изменяла ему с его лучшим другом. В свою очередь, Бородина сказала, что это все грязная ложь.