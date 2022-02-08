"Снова дурно": жена обнищавшего Тарасова взвыла от безысходности

Жизнь у Анастасии Костенко сейчас непростая: воспитание троих детей, да еще и муж лишился работы с высокими гонорарами.

Пока общество обсуждает историю футболиста Дмитрия Тарасова, который решил судиться с первой женой за уменьшение алиментов для их общей дочери, его нынешняя 27-летняя супруга делится с подписчиками сложностями своей жизни.

Костенко всегда мечтала о большой семье, но знала ли она, что это будет не так просто. Сейчас звездные родители воспитывают троих детей, самому маленькому ребенку Алексею вот-вот исполнилось три месяца. А значит, на плечи молодой мамы ложится очень много обязанностей. Как оказалось, это сильно сказывается на ее физическом состоянии. Девушка призналась, что ей периодами не хватает времени на полноценный сон.

Например, перед днем рождения дочки Евы, который семья отметила накануне, она спала всего два часа и чувствовала себя "дурно". Но и после грандиозного детского мероприятия набраться сил не удалось.

"После него два...снова дурно", – взвыла Анастасия Костенко.

При этом модель призналась, что иногда сон длиною в 8-9 часов не прибавляет ей энергии, а бывает, что и за 4-6 часов она восполняет потерянную энергию. "Тут не угадаешь", – констатировала Костенко.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что на плечах у молодой мамы не только воспитание детей: как оказалось, она платит алименты за своего безработного мужа.