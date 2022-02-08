"Так нагло": Бессовестная Кудрявцева сделала подлянку известной певице

На прошлой неделе на экраны вышла программа "Секрет на миллион", где главной героиней стала Анжелика Агурбаш. Выпуск получился драматичным: прозвучали слова об унижениях, побоях, издевательствах, мерзком разводе. Лера Кудрявцева вынула душу из своей гостьи и задела зрителей за живое.
После съемок певица предупредила телеведущую о том, что никак не должно попасть в эфир. Поп-дива хотела защитить детей, которые снимались в передаче, от возможного негатива. По словам Агурбаш, Кудрявцева обещала ей обойтись без грязных эпизодов. Однако слово так и не сдержала.
Ради рейтингов шоу "Секрет на миллион" звездная блондинка сделала подлянку — исказила первоначальный посыл истории своей гостьи. Об этом ее жертва сообщила журналистам. "Я не понимаю, как можно так нагло поступать с людьми, бессовестно", — заявила Анжелика Агурбаш про Леру Кудрявцеву.
Такие случаи на телевидении происходят нередко. Ранее Лера Кудрявцева уже подставляла известных людей. В скандальном обмане ее обвинял Алексей Панин. Также на недобросовестность ведущей жаловалась актриса Светлана Пермякова.
Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева потеряла трехлетнюю дочь. Девочка от нее спряталась в укромном местечке и вскоре была найдена.