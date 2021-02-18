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Убитый горем Панин рассказал о подлом поступке Кудрявцевой

Убитый горем Панин рассказал о подлом поступке Кудрявцевой

Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не так давно актер кино и сериалов пережил личную трагедию. В сложное для себя время Алексей Папин доверился не тем людям.
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В свежем интервью актер сообщил, что информация о похоронах его матери, которая скончалась 5 января, была сильно искажена редакторами программы "Звезды сошлись". В одном из выпусков телевизионщики показали все так, будто Алексей Панин не занимался организацией погребения.

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Алексей Вячеславович Панин актер

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Из программы следовало, что решение всех вопросов легло на плечи Никиты Джигурды. Между тем, потерявшего родного человека актера, выставили скандалистом.

От кадров шоу "Звезды сошлись" Алексей Панин пришел в ярость. Редакторы программы его обманули.

По словам Алексея, телевизионщики договаривались с ним на интервью. Он 40 минут рассказывал журналистам о матери, о детстве, о друге родительницы Борисе Грачевском. "Все вырезали", – посетовал Панин.

Алексей, прежде чем дать согласие на съемку, позвонил Лере Кудрявцевой. Актер попросил у ведущей программы "Звезды сошлись" адекватного освещения трагедии. Панин не скрывал, что тема для него болезненная. Лера обещала Алексею, что все пройдет хорошо, но слов своих не сдержала, поступив подло.

Отметим, Алексей Панин все еще не смирился с кончиной родительницы. Вспоминая маму в интервью, актер заплакал.

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Автор: 18 февраля 2021, 17:05 Источник: Ютуб-шоу "Алена, блин!" ✓ Надежный источник
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Как менялся Алексей Панин

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