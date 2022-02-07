Лера Кудрявцева сообщила о пропаже дочери

50-летняя ведущая призналась в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, что никак не может найти наследницу. Лера Кудрявцева поделилась коротким роликом, на кадрах которого она занимается поисками малышки.
"Машу не видели?", — спрашивает знаменитость, демонстрируя диван, заваленный мягкими игрушками. Как выяснилось, Маша умудрилась затеряться среди них, после чего с восторгом выскочила перед "ошеломленной" Лерой Кудрявцевой.
Напомним, звезда экрана счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который намного младше нее. Пара воспитывает общую дочь. При этом у Леры Кудрявцевой есть еще и взрослый сын от первого брака – Жан Ленюк.
Отметим, что сейчас у телеведущей непростой период. Дело в том, что она пока никак не может восстановить здоровье. Однако несмотря на проблемы, знаменитость не теряет чувства юмора. Ранее Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками забавным видео, на котором предстала сильно располневшей. К счастью, оказалось, что звезда всего лишь воспользовалась фильтром соцсети, чтобы повеселить публику.