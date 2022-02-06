"Жена уговорила": Николаев рассказал о пластической операции

Валерий Николаев поделился тайной.

Артисту уже 56 лет, работа и годы берут свое, появляются возрастные изменения. Особенно Валерия беспокоили мешки под глазами. В студии программы "Ты не поверишь!" Николаев рассказал, что его молодая супруга Эльмира Земскова уговорила его обратиться к хирургам. "У меня мешки от недосыпа были более года, и жена уговорила на операцию", - поделился артист.

Валерий также рассказал, что теперь пользуется ночным кремом и прикладывает утром лед к зоне вокруг глаз, чтобы снимать отеки. Эльмира всячески заботится о здоровье артиста, благодаря ее усилиям он начал вести здоровый образ жизни и стал примерным семьянином.

Валерий Николаев то и дело попадет в неоднозначные ситуации. Недавно он без приглашения явился на церемонию вручения премии "Золотой орел", чем сильно удивил присутствующих. Ранее артист попал в ДТП по своей вине, из-за чего лишился прав. Теперь он намерен закончить повторное обучение и купить автомобиль, чтобы возить семью.

Напомним, 56-летний Валерий Николаев стал отцом во второй раз, молодая жена родила ему сына Никиту. Появление наследника долго скрывалось, но позже Валерий публично объявил о нем на шоу "Танцы со звездами".