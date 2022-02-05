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Шоу-бизнес
"Мне не 20 лет": разведенка Бородина не хочет смотреть на мужиков

"Мне не 20 лет": разведенка Бородина не хочет смотреть на мужиков

Ксения Бородина не планирует строить отношения у всех на виду.
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Личная жизнь Ксении Бородиной всегда интересовала журналистов. Причем раньше телеведущую это нисколько не смущало, она часто рассказывала о своих отношениях, не скрывая подробности семейных кризисов. Однако в последнее время она изменила свою точку зрения.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

По словам звезды "Дома-2", она достаточно рано попала на телевидение. Когда ей было двадцать лет, она считала, что нужно быть со всеми откровенной, поэтому обо всем рассказывала. Но, повзрослев, она осознала, что так делать не нужно.

После развода Ксения решила, что не станет впускать посторонних в свою личную жизнь. Поэтому теперь она избегает вопросы о новых отношениях. Также она не хочет строить любовь под объективами камер. Так, она отметила, что точно не пойдет на передачу по типу "Холостяка", поскольку бороться за внимание мужчины – это не для нее. При этом становиться участницей шоу "Замуж за Бородину" она тоже не намерена. "Мне не 20 лет", – сказала она, подчеркнув, что не хочет смотреть на мужиков, которые пытаются обратить ее внимание на них.

Напомним, что, по слухам, теледива сейчас встречается с бывшим другом Курбана Омарова. Причем это косвенно подтвердил и сам бизнесмен, который публиковал неоднозначные упреки в адрес экс-супруги. Так, он даже намекал, что со стороны Ксении были измены.

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Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 17:10 Источник: "СтарХит" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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