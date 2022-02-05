"Выпила несколько бокалов вина": обгоревшая Хлебникова прокомментировала причину пожара

Марина Хлебникова заявила, что в ее крови не было алкоголя.

В ноябре прошлого года в жизни Марины Хлебниковой случилась трагедия – сгорела квартира. Артистка сама сильно пострадала при пожаре и даже была госпитализирована. В больнице женщину ввели в искусственную кому из-за тяжелого состояния. К счастью, певица выжила и уже восстанавливается после случившегося.

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В последнее время журналисты пытаются выяснить, что же стало причиной возгорания. Так, в одном из СМИ было написано, что перед сном артистка "выпила несколько бокалов вина и забыла затушить недокуренную сигарету". Хлебникова с возмущением отреагировала на такое заявление. В сторис своего "Инстаграм" звезда разместила скриншот статьи и поинтересовалась, откуда вообще взялись эти данные. Исполнительница отметила, что анализы не подтвердили наличие алкоголя в ее крови.

Напомним, что в день трагедии в доме также были ее родственники. Возгорание произошло ночью, когда женщина легла спать. Родные звезды почувствовали странный запах и поняли, что произошло. Тогда они попытались проникнуть в комнату певицы, однако дверь была заперта. Тогда близкие Марины позвонили пожарным, благодаря которым и удалось спасти известную исполнительницу.