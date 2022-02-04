"Что несет эта женщина?": Варшавер в ужасе от предательства Захаровой

Обстановка в театре "Ленком" оставляет желать лучшего. Недавно дочь Марка Захарова дала резонансное интервью Андрею Караулову. Речь в нем среди прочего шла о непрозрачных методах управления театром, наличии у директора оффшоров и плохих отношениях покойного Захарова с Варшавером. После этого разразился скандал, и ситуацией в театре заинтересовался Следственный комитет.
Марк Варшавер всегда относился к Александре Захаровой как к родной, всячески защищал женщину и прежде был уверен, что она не имеет никакого отношения к междоусобицам в "Ленкоме". Однако такое поведение актрисы он расценил как настоящее предательство.
"Вы представляете, что несет эта женщина в возрасте," – в ужасе воскликнул Варшавер.
В интервью изданию Teleprogramma.pro Марк Борисович предположил: либо на актрису повлиял ее возраст – Александре Марковне 59 лет, либо она серьезно болеет. Чем еще объяснить подобное поведение, Варшавер просто не знает. Мужчина не понимает, почему Захарова вдруг стала ходатайствовать о его увольнении, и считает это ударом в спину.
Варшавер признался, что покойного отца Захаровой он до сих пор считает родным человеком. Дочь же Марка Анатольевича, по мнению директора "Ленкома", просто не достойна фамилии своего великого отца.
Не понимают поведения наследницы Захарова и многие артисты "Ленкома", которые очень страдают от развязанной в театре войны. Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Александру Захарову кинула камень Татьяна Кравченко.