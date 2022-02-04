Анжелика Агурбаш сделала сенсационное признание о мучениях в браке

Певица решилась поведать о том, каким ужасом обернулся для нее брак с бизнесменом Николаем Агурбашем, который казался идеальным. Звезда объяснила, почему их общий сын не желает слышать о родном отце.
Анжелика Агурбаш призналась, как попала в огромные долги. Артистка с мужем развелись в 2012 году, но у них по сей день остались претензии друг к другу. В какой-то момент исполнительница осталась одна с тремя детьми, двое из которых были рождены от прошлых браков, а один – от Николая Агурбаша.
Звезде было трудно уйти от супруга, но она все же решилась на это, поскольку не видела иного выхода. Дело в том, что муж и по совместительству продюсер посчитал, что ему принадлежат права не только на творчество, но и на жизнь избранницы. Когда Анжелика Агурбаш осознала, что больше не может жить в золотой клетке, она забрала детей и сбежала.
Знаменитость бей утайки поведала о том, почему это случилось, и как она преодолела навалившиеся на нее беды. Поддержать Анжелику Агурбаш в студию шоу пришли сын Анастас, семья Виторганов и помощница Филиппа Киркорова по хозяйству.
Напомним, последним возлюбленным певицы стал казахский бизнесмен Анатолий Побияхо. В 2015 году Анжелика Агурбаш разорвала с ним помолвку, поскольку ее возмутило предложение мужчины заключить брачный контракт.