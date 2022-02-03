Трехлетняя дочь Нюши назвала свое новое имя

Артистка выложила в своем инстаграм-аккаунте забавную сценку из семейной жизни. На кадрах малышка удивила отца серьезным заявлением.
К Серафиме-Симбе длительное время приковано внимание поклонников звезды. Сначала певицу Нюшу критиковали за двойное имя для девочки, потом высмеивали уникальное имя. Но есть и те, кому оно очень нравится.
В опубликованном знаменитостью ролике Игорь Сивов поинтересовался у наследницы, насколько важно иметь красивое имя. Малышка ответила: "А меня зовут Тама!". Муж певицы Нюши решил узнать у девочки подробности. Дочь исполнительницы объяснила "непонятливому" отцу, что у нее теперь имени: Симба, Серафима и Тама, передает Пятый канал.
Отметим, что супруги пока не рассказывают, как назвали новорожденного сына. Малышу уже полтора месяца. Поклонники певицы Нюши в шутку предположили, что, вероятно, звездные родители назвали мальчика Пумбой или Тимоном — именами персонажей из мультфильма "Король Лев". Примечательно, что ранее артистка признавалась, что у ее сына редкое и неординарное имя. Ранее блогер Софья Леке Тесса постаралась объяснить, почему певица Нюша скрывает ребенка.