"Нет!": дочь Нюши по имени Симба издает зверский рык

Экзотичное имя повлияло на девочку. Певица Нюша показала необычного ребенка.

В 2019 году певица Нюша впервые стала мамой. На свет появилась дивная крошка, которую назвали весьма специфично — Симба. Ее имя аналогично кличке животного из мультфильма "Король Лев".

По документам артистка нарекла дочь несколько иначе. В свидетельстве о рождении значится, что она Серафима-Симба. Но в семье малышку называют обычно в кратком варианте и в уменьшительно-ласкательной форме.

Сейчас девочке уже три года, и она осознает свое главное отличие от ровесников. Пока на улице гуляют Маши, Пети и Вани, она довольствуется прозвищем мультипликационного героя. Певица Нюша сообщила, что ребенок принимает эту особенность.

В инстаграм-истории звезда сняла Симбу на видео и спросила, хочет ли она поменять свое имя. Ответ девочки выдался неожиданным. Вместо классической детской речи пользователи Сети услышали зверский рык. В игровой манере ребенок изобразил, будто нападает, выпуская когти как животное. "Нет!" — прорычала малышка.

Как писали "Дни.ру", в конце 2021 года певица Нюша родила сына. Как зовут дитя — пока загадка. Супруг знаменитости заявил, что малыш сам выбрал себе имя и оно "мистическое".

Напомним, что многие звезды нарекают своих отпрысков оригинально. Певица Нюша далеко не единственный пример. Например, модель Наталья Водянова назвала дочь в честь реки — Нева. А ведущая Ольга Шелест дала ребенку имя Муза.