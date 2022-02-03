"За гранью": Известная артистка кинула камень в "принцессу "Ленкома" Захарову после громкого скандала

В театре "Ленком" идет закулисная борьба.

Уже достаточно продолжительное время знаменитый театр попадает на страницы СМИ не из-за новых гениальных спектаклей или актерских работ, а из-за междоусобной войны, развернувшейся там. Единственная наследница Марка Захарова Александра борется за власть с нынешним директором театра Марком Варшавером. Больше всего страдают, конечно, артисты.

Причиной конфликта стало решение Варшавера ввести вторые составы на спектакли Захаровой. Руководствовался он благой целью – хотел занять работой всю труппу. Расклад "принцессу "Ленкома" не устроил, она стала выходить на сцену по очереди с артистами второго и третьего составов. Александра развернула настоящую борьбу с директором театра, используя самые разные методы.

Дошло до того, что артисты решили обратиться в вышестоящие инстанции, так как самостоятельно разрешить конфликт не удается. Труппа уверена, что Александра Захарова устроила в стенах театра настоящий беспредел. "То, что Саша творит – за гранью добра и зла. Если раньше актеры ее побаивались, то сейчас… ее осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок", – кинула камень в Захарову народная артистка РФ Татьяна Кравченко.

Артисты театра уверены, что Захарова, которая прикрывается именем отца, при котором якобы такого не было, преследует иных целей. "Принцессу "Ленкома" потеряла власть и судорожно пытается ее вернуть, уверены в труппе театра. Артисты не хотят вмешиваться в интриги, а просто хотят вернуться к работе в комфортной обстановке.