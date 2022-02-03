"Может вызвать гангрену": близкому человеку Васильевой грозят ужасные мучения

Старшая сестра 74-летней Татьяны Васильевой Алла тяжело больна. Женщина страдает непроходимостью сосудов ног. Сосудистый хирург Ксения Бутова высказалась о возможных последствиях недуга.



Артистка рассказала о болезни родственницы в ютуб-шоу "А поговорить?". Звезда предположила, что в бедах родственницы виноват сильный стресс. Татьяна Васильева отметила, что недуг приносит сестре жуткие боли. Женщина буквально живет на сильных анальгетиках.

Пенсионерка за год потеряла мужа и сына. Мужчины умерли из-за онкологии. Актриса считает, что эти переживания и подорвали здоровье сестры.

В свою очередь сосудистый хирург Ксения Бутова согласилась с подобным влиянием стресса на организм, сообщает Пятый канал. Однако в данном случае, убеждена специалист, это только один из факторов риска. Медик поведала о том, что вызывает проблемы с сосудами и почему при первых звоночках необходимо срочно обратиться к врачу.

По словам доктора, у сестры Татьяны Васильевой — хронический облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. Это заболевание развивается не за пару месяцев, а возникает в течение нескольких лет и даже десятилетий. Оно связанно с тем, что в сосудах начинает откладываться холестерин в виде бляшек.

Ксения Бутова объяснила, что бляшка растет и со временем это приводит к полной непроходимости сосуда. Затем в тканях возникает ишемия. "Ишемия может вызвать гангрену", – заявила медик. Она добавила, что это часто приводит к ампутации нижней конечности. Факторами развития болезни являются нарушение обмена жиров в организме, долгое и частое курение и хронический стресс.