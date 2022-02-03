Вскрылась правда о скрытом от чужаков новорожденном сыне Нюши: Боится

Блогер Софья Леке Тесса постаралась объяснить, почему Нюша скрывает ребенка.

Нюша не так давно стала мамой во второй раз. Несколько лет назад у нее родилась дочка. Девочке дали необычное имя, которое до сих пор обсуждают в Сети, – Симба. Коллеги артистки также с презрением отнеслись к выбору певицы.

Пару месяцев назад в семье знаменитости появился еще один ребенок. Красотка родила мальчика. Но подписчики до сих пор не знают, как он выглядит. Дело в том, что исполнительница выкладывает кадры с малышом, но на них его видно только со спины. Видимо, пока звезда не хочет показывать лицо ребенка, также она все еще не рассказала, как зовут брата Симбы, но намекнула, что имя мальчика тоже многих удивит.

"Нюша боится, что могут сглазить. Это правильное опасение. Когда ребенок маленький, он "впитывает" негатив быстро в себя! Поэтому Нюша оберегает свою семью и не дает чужим людям сунуть нос свой в их пространство! Я бы поступила абсолютно так же! Тем хейтеров и завистников у артистки много! А она как боец защищает семью!" – раскрыла правду о скрытом от чужаков сыне певицы Софья Леке Тесса в беседе с "Дни.ру".

Напомним, что бывшая Егора Крида находится в браке за Игорем Сивовым. До этого политик был женат на преподавателе по танцам Елене. У пары есть двое детей. А на Нюше политик женился в июле 2017 года.