"Разве можно?": Нюша возмутила мусульман провокационными фото в мечети

В декабре артистка стала мамой во второй раз, в одной из клиник Дубая она родила сына. Звезда уже довольно долго находится в Арабских Эмиратах, сейчас они с семьей путешествуют по Абу-Даби. Нюша поделилась фото на фоне мечети, посещение которой ее сильно впечатлило. Она написала длинный пост с фактами и эмоциями.
Для похода в мечеть артистка выбрала длинное платье персикового цвета с накидкой в тон, закрывающей голову, правда на ногах у нее были открытые шлепанцы.
Подписчики бурно отреагировали на новый пост. Некоторым представителям мусульманской веры показалось, что снимки провокационные, а одежда недостаточно закрытая. Однако поклонники Нюши пришли в восторг от ее фото и информативного поста.
"Выглядите великолепно, вам очень идет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень информативно, спасибо за пост", "А открытые шлепки, разве можно?", "Тебе очень идет такой наряд", "Спасибо за такой познавательный пост. Все факты впечатляют!", "Ты прям принцесса Востока", – написали комментаторы.
Ранее Нюша рассказала, как проходили ее роды. Поклонники часто спрашивают, какие роды дались сложнее. Певица рассказала, что в первый раз было гораздо тяжелее, ее буквально спас муж, который на интуитивном уровне помогал с правильным дыханием и расслаблением.