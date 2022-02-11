Все кончено: Азиза беспощадно вышвырнула мужа из дома

В 2021 году счастье звезды 90-х не знало границ. В уже совсем немолодом возрасте певица Азиза вышла замуж и настроилась на создание большой семьи. Казалось, теперь в ее жизни поселилась любовь, но не тут-то было. Рожать звезда оказалась неспособна, поэтому нашла женщину, которая согласилась выносить для нее малыша.
Ребенка получить артистка решила с помощью процедуры ЭКО. Ее помощнице Марине подсадили эмбрион, но он не прижился. Это стало большим ударом для знаменитости. Она поставила в отношениях точку и беспощадно вышвырнула мужа из дома
Немногим ранее Алессандро Лорте улетел в Италию и хотел скорее вернуться, но певица Азиза запретила ему это делать. Более того, она наказала ему искать новую пассию для интимных отношений.
Исполнительница хита "Все или ничего" лично заявила СМИ о горьком расставании. Она уверена, что все сделала правильно, так как семью без детей считает ненормальной. "Саша – прекрасный мужчина, он достоин любви и счастливой семейной жизни", — выразилась артистка.
Певица Азиза желает супругу только хорошего, да и сама не унывает. "Александр обязательно встретит девушку, которая сделает его счастливым и у них родится ребенок. Я даже знаю, что будет мальчик. Я в этом абсолютно уверена", — объявила вокалистка.