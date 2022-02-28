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Шоу-бизнес
Будущая королева Великобритании рассказала о планах на престол

Будущая королева Великобритании рассказала о планах на престол

Камилла обещает заниматься важным делом до конца своих дней.
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Месяц назад 95-летняя британская королева Елизавета II объявила, что жена принца Чарльза герцогиня Корнуолльская Камилла станет королевой-консортом после восхождения на престол ее супруга принца Чарльза.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

В беседе с журналистами герцогиня назвала честью роль преемницы королевы Великобритании. Она отметила, что иначе не могло и быть. Наконец будущая королева Великобритании рассказала о планах на будущее.

74-летняя Камилла рассказала, что делом жизни она считает борьбу с домашним насилием в Великобритании. Именно этой проблемой будущая королева Великобритании планирует заниматься дальше.

Напомним, Камилла является второй женой сына британской королевы. Именно старший наследник взойдет на трон после смерти королевы Елизаветы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что компания Netflix, снимающая сериал о королевской жизни "Корона", объявила о краже ювелирных изделий, антикварных часов, столового серебра и многого другого. Как выяснилось, преступники вскрыли три автомобиля с реквизитом для съемок кино. Ущерб составил около 150 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 16 миллионов рублей.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 19:45 Источник: People ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

КЛОАНСА 77
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ПУСТЬ ЭТА ДОБРАЯ СТАРАЯ СТАРУШКА ВЫПУСТИТ ОДНУ ЯДЕРНУЮ РАКЕТУ ПО МОСКВЕ,ЕЙ ТЕРЯТЬ НЕ ЧЕГО ОНА СВОЕ ПОЖИЛА, И СПОКОЙНО ОТПРАВЛЯЕТЬСЯ В РАЙ ТАМ ЕЕ БУДУТ ЖДАТЬ ФИЛИПЧИК И ЧЕРЧЕЛЬ ( ОНИ УСТРОЮТ ТРОЙНИЧЕК)
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