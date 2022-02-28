Будущая королева Великобритании рассказала о планах на престол

Камилла обещает заниматься важным делом до конца своих дней.

Месяц назад 95-летняя британская королева Елизавета II объявила, что жена принца Чарльза герцогиня Корнуолльская Камилла станет королевой-консортом после восхождения на престол ее супруга принца Чарльза.



В беседе с журналистами герцогиня назвала честью роль преемницы королевы Великобритании. Она отметила, что иначе не могло и быть. Наконец будущая королева Великобритании рассказала о планах на будущее.

74-летняя Камилла рассказала, что делом жизни она считает борьбу с домашним насилием в Великобритании. Именно этой проблемой будущая королева Великобритании планирует заниматься дальше.

Напомним, Камилла является второй женой сына британской королевы. Именно старший наследник взойдет на трон после смерти королевы Елизаветы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что компания Netflix, снимающая сериал о королевской жизни "Корона", объявила о краже ювелирных изделий, антикварных часов, столового серебра и многого другого. Как выяснилось, преступники вскрыли три автомобиля с реквизитом для съемок кино. Ущерб составил около 150 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 16 миллионов рублей.