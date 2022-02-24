Настигла кара: отравляющие жизнь Елизавете II и ее семье киношники сообщили о потере

В полицию Южного Йоркшира, что в Англии, обратились создатели нашумевшего сериала "Корона". Киношники заявили о краже. Как оказалось, недавно неизвестные вскрыли три автомобиля с реквизитом для съемок. Злоумышленникам было чем поживиться. Ущерб составил примерно 150 тысяч фунтов стерлингов – это более 16 миллионов рублей.
Компания Netflix, снимающая "Корону", сообщила о потере двухсот ценных предметов. Злодеи похитили ювелирные изделия, антикварные часы, столовое серебро, канделябры, дорогую копию русского яйца Фаберже, купленного королем Георгом V и королевой Марией, и много чего еще.
Стражи порядка Южного Йоркшира уже начали расследование. Полиция связалась с торговцами антиквариатом и сообщила им о произошедшем. Netflix тем временем заявляет, что производство нового сезона "Короны" приостановлено не будет. В ближайшее время художники-постановщики найдут пропавшим вещицам замену.
Пятый сезон сериала "Корона" должен выйти в ноябре 2022 года. Свежие эпизоды поведают о жизни королевы Великобритании и ее ближайших родственников в период с 1990-го года до начала нулевых.
Сериал "Корона", надо сказать, ненавидят все без исключения члены королевской семьи. Лента Netflix напоминает миру о том, что близкие Елизаветы II предпочли бы вычеркнуть навсегда из памяти. Более года назад Министерство культуры Великобритании даже сделало официальное обращение к стриминговому сервису Netflix. Ведомство требовало, чтобы создатели "Короны" вставили в титры приписку о том, что сюжет сериала – это художественный вымысел. Тогда авторы теленовеллы корректно послали просителей подальше.
Новости о проблемах на площадке "Короны" окружение Елизаветы II, скорее всего, встретило злорадством. Ведь создателей ленты, отравляющих жизнь королеве, можно сказать, настигла кара небесная.