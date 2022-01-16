Отец сдал Меган Маркл с потрохами перед судом: По уши вляпалась

Обвинения в грязном секс-принуждении, повешенные на принца Эндрю, много лет портят репутацию королевской семьи Британии. Сына Елизаветы II хотят наказать за то, что тот якобы трижды изнасиловал американку Вирджинию Джуффре, когда ей не было и 18-ти. По этому поводу ведется расследование, и к нему приплели даже Меган Маркл.
Адвокат, выступающий на стороне потерпевшей, ранее сообщал, что герцогиня Сассекская может серьезно повлиять на ход дела, если даст показания против родственника в запланированном суде. Однако кандидатуру обвинительницы на Меган Маркл еще не повесили, поскольку сомневаются в ее познаниях о жизни принца Эндрю.
Впрочем, отец звезды Томас сдал свою дочку с потрохами. Мужчина горазд на публичные заявления, которые совсем не на руку его знаменитой наследнице. "Я знаю, что у нее были какие-то дела с Эндрю, конечно, были", — высказался родитель о Меган Маркл.
С помощью СМИ Томас настойчиво призвал герцогиню Сассекскую выдать все, что она знает о тайнах скандального сына королевы, поскольку это долг перед американским обществом. "Она не может отнекиваться", — заявил отец звезды.
Напомним, жизнь Меган Маркл и принца Гарри осложняют погодные условия в Калифорнии. Они рискуют потерять свой "рай на Земле".