Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Воскресенье
16 января
Лента новостей
06:48
Отец сдал Меган Маркл с потрохами перед судом: По уши вляпалась
04:31
Экс-супруг звезды "ДОМа-2" познакомил их общего ребенка с любовницей
02:17
Развал, цинизм, бедность: Что пережили Мягков и Вознесенская на закате дней
00:16
Гордеев день: Традиции и приметы 16 января
22:03
"Светится": Брежнева предстала без фильтров и макияжа
20:14
"Так неприятно": Газманов плюнул на жену после ее страстных утех с другим
18:31
"Останется у разбитого корыта": Кравец о горькой участи любовницы умершего богача Зеленского
18:02
"Торги между США и Россией завершились": экс-депутат Рады рассказал об участи Украины
18:01
Мартиросяну сильно досталось после гей-скандала
17:59
"Надрать задницу": Бывший муж Кардашьян "забил стрелку" ее любовнику
17:59
"На пятьдесят оттенков темнее": Бондарчук всполошила россиян своим видом
17:35
"Задыхается": Собчак закидали камнями за омерзительную выходку
17:31
Глава ДНР объяснил страх Киева перед выполнением Минских соглашений
17:31
"Он не мой сын": Мать Тимати ошарашила новостями
17:30
"Вообще денег не было": Умерший Зеленский оставил скудное наследство
17:18
Диме Билану помассировали интимное место: Кайф
17:03
В Европарламенте предложили ввести санкции против российских знаменитостей
16:21
Американский журналист указал на лицемерие США в переговорах с Россией
15:33
Украина должна стать основным союзником США вне НАТО – эксперт Якубин
15:20
"Иисус Христос": Навка рассказала об отношениях с мужем онкобольной Заворотнюк
15:18
"Помолимся": Раздавленный Бероев шокирован состоянием тяжелобольного Куравлева
14:34
На Украине заявили о сильной зависимости от России
14:30
"Большие проблемы, детей жаль": Айза врезала осрамившему Бородину Омарову
14:23
"Звезду папиных дочек" Дарью Мельникову сразила болезнь
14:05
Заветные желания: 50-летняя Гришаева показала любовь с молодым мужем на публике
13:34
"Лез из всех утюгов": пропавший с экранов Петров поделился планами на будущее
13:33
Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для вмешивающихся в дела России и Белоруссии
13:23
Искривление позвоночника: Болезненный вид исхудавшей Гагариной напугал народ
13:05
"Финик вместо писи": Бородина больно уколола опозоренную Волочкову
12:53
"Ждет второго": Жаждущая денег Тодоренко сорвала куш на беременности
12:50
Оконфузившаяся на сцене Макеева обратилась к Богу: Береги себя
12:40
"Пытается попасть в высшую лигу": Пушков о предложении Зеленского провести саммит РФ – Украина – США
12:38
Спутавшийся с молодухой после 22 лет брака Агутин раскрыл истинные чувства к жене
11:56
Эксперт: Врачи упустили шанс спасти Зеленского от смерти
11:52
"Несла непотребщину": устроившую дебош бывшую жену Солнцева выволокли из дома
11:51
Какие нововведения по НДФЛ при операциях с недвижимостью вступили в силу в январе 2022 года
11:38
Загремевшая в больницу Апина склонила голову перед россиянами: Благодаря вам
11:01
Схватившегося за толстый ствол мужчину Волочковой оплевали
10:51
"Кавээновский выпендреж": экс-советник Путина о новом предложении Зеленского Байдену
10:50
"Вася, живи!": Комментатор Уткин попал в больницу со страшными болями
08:15
Серафимов День: Что нельзя делать 15 января
06:00
"Это радость": Одинокий Басков клюнул на дочку Волочковой
04:09
Пропавшая Ковальчук вышла на связь после слухов о беременности
02:03
Не пришла на похороны мужа и ушла за ним почти через год: как жила вдова Мягкова
01:56
Цой был бы удивлен: на выставку у Кремля к 60-летию рок-музыканта потратили десятки миллионов
23:58
К чему снится туман
22:04
Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
21:43
Раскрыта причина смерти близкого мужчины Пугачевой
21:12
Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
21:01
Лазарев озадачил россиян сыпью между ног после воссоединения с другом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
Оконфузившаяся на сцене Макеева обратилась к Богу: Береги себя
Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине
Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?
"Задыхается": Собчак закидали камнями за омерзительную выходку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Отец сдал Меган Маркл с потрохами перед судом: По уши вляпалась

Отец сдал Меган Маркл с потрохами перед судом: По уши вляпалась

Скандальная история о преступлении принца Эндрю никому не дает покоя. Отец Меган Маркл заявил, что та причастна к темным делам.
прочитано 728 раз

Обвинения в грязном секс-принуждении, повешенные на принца Эндрю, много лет портят репутацию королевской семьи Британии. Сына Елизаветы II хотят наказать за то, что тот якобы трижды изнасиловал американку Вирджинию Джуффре, когда ей не было и 18-ти. По этому поводу ведется расследование, и к нему приплели даже Меган Маркл.

ПО ТЕМЕ

Принц Гарри и Меган Маркл рискуют лишиться своего "рая на Земле"

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Адвокат, выступающий на стороне потерпевшей, ранее сообщал, что герцогиня Сассекская может серьезно повлиять на ход дела, если даст показания против родственника в запланированном суде. Однако кандидатуру обвинительницы на Меган Маркл еще не повесили, поскольку сомневаются в ее познаниях о жизни принца Эндрю.

Впрочем, отец звезды Томас сдал свою дочку с потрохами. Мужчина горазд на публичные заявления, которые совсем не на руку его знаменитой наследнице. "Я знаю, что у нее были какие-то дела с Эндрю, конечно, были", — высказался родитель о Меган Маркл.

С помощью СМИ Томас настойчиво призвал герцогиню Сассекскую выдать все, что она знает о тайнах скандального сына королевы, поскольку это долг перед американским обществом. "Она не может отнекиваться", — заявил отец звезды.

Напомним, жизнь Меган Маркл и принца Гарри осложняют погодные условия в Калифорнии. Они рискуют потерять свой "рай на Земле".


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Меган Маркл. Фото: Cnn/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2022, 06:48 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Спутавшийся с молодухой после 22 лет брака Агутин раскрыл истинные чувства к жене

Артист выразил эмоции

Шоу-бизнес

Схватившегося за толстый ствол мужчину Волочковой оплевали

Балерина делится с фанатами кадрами с отдыха
Шоу-бизнес

"Большие проблемы, детей жаль": Айза врезала осрамившему Бородину Омарову

Звезда высказала свое мнение

Шоу-бизнес

"Иисус Христос": Навка рассказала об отношениях с мужем онкобольной Заворотнюк

Фигуристка тепло отозвалась о коллеге

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Спорт

"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили

Регионы

Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+