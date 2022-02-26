Смертельная оплошность: Зачем американцы "похоронили" Елизавету II

Сообщение американского таблоида Hollywood Unlocked потрясло общественно практически сразу после объявления о болезни монархини. Паблик с уверенностью заявил, что Елизавета II должна была присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннифула, но не пришла, так как была найдена мертвой. Ссылались авторы статьи на "источники, близкие ко двору".
Недостоверная информация была тут же опровергнута официальными представителями дворца, которые заявили, что королева в порядке. Поклонники стали гадать, зачем же американцы "похоронили" Елизавету II. Оказалось, причиной стала "смертельная оплошность" стажера и неверная трактовка другой новости.
Накануне скоропостижно скончался солист группы Queens of the Stone Age («Королевы Каменного века») Марк Ланеган, который как раз должен был приехать на свадьбу. По ошибке его кончину приписали королеве, которая вообще не собиралась на свадьбу. Кстати, главред издания до последнего настаивал на достоверности информации.
Напомним, недавно королева Елизавета II заболела коронавирусом, хоть ее и пытались всячески уберечь. Она заразилась от своего сына принца Чарльза, который получил положительный тест через два дня после встречи с 95-летней матерью. Болезнь протекает в легкой форме, королева продолжает выполнять некоторые обязанности во дворце, но старается беречь здоровье.