Объявлено о смерти Елизаветы II

Информация о трагедии с королевой Елизаветой II появилась в американском паблике Hollywood Unlocked.

Издание без каких-либо сомнений заявило, что 95-летняя британская монархиня не смогла побороть ковид. "Источники, близкие ко двору, сообщили нам эксклюзивно о смерти Елизаветы II. Она должна была явиться на свадьбу редактора британского Vogue Эдварда Эннифула, но была найдена мертвой", – написали в статье.

Естественно, заявление потрясло общественность, ведь никакой такой информации от официальных источников не поступало. Пользователи Сети обвинили паблик в грязном пиаре и завалили его требованиями удалить лживый пост. Однако создатели издания не отступают, главный редактор утверждает, что ручается за источники, а официальное сообщение о смерти королевы – дело времени.

Представители уважаемых британских изданий объяснили, что такая информация не могла попасть куда-то раньше, чем на ВВС, так как есть особый протокол на случай смерти монарха, который давно отработан. В случае смерти Елизаветы II информацию лично сообщит премьер-министр Великобритании.

Напомним, на днях стало известно, что королева Елизавета II заразилась коронавирусом, хоть ее и очень сильно оберегали. Она встретилась со своим сыном принцем Чарльзом, у которого вскоре был положительный тест. Болезнь протекает в легкой форме, но в силу возраста королева пока отказалась от некоторых обязанностей во дворце.