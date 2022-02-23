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Шоу-бизнес
Объявлено о смерти Елизаветы II

Объявлено о смерти Елизаветы II

Информация о трагедии с королевой Елизаветой II появилась в американском паблике Hollywood Unlocked.
прочитано 1091 раз

Издание без каких-либо сомнений заявило, что 95-летняя британская монархиня не смогла побороть ковид. "Источники, близкие ко двору, сообщили нам эксклюзивно о смерти Елизаветы II. Она должна была явиться на свадьбу редактора британского Vogue Эдварда Эннифула, но была найдена мертвой", – написали в статье.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Естественно, заявление потрясло общественность, ведь никакой такой информации от официальных источников не поступало. Пользователи Сети обвинили паблик в грязном пиаре и завалили его требованиями удалить лживый пост. Однако создатели издания не отступают, главный редактор утверждает, что ручается за источники, а официальное сообщение о смерти королевы – дело времени.

Представители уважаемых британских изданий объяснили, что такая информация не могла попасть куда-то раньше, чем на ВВС, так как есть особый протокол на случай смерти монарха, который давно отработан. В случае смерти Елизаветы II информацию лично сообщит премьер-министр Великобритании.

Напомним, на днях стало известно, что королева Елизавета II заразилась коронавирусом, хоть ее и очень сильно оберегали. Она встретилась со своим сыном принцем Чарльзом, у которого вскоре был положительный тест. Болезнь протекает в легкой форме, но в силу возраста королева пока отказалась от некоторых обязанностей во дворце.

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Фото: Pool/ Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 13:03 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

комментарии

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Гость961655
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Гость964631
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Устроили тут ромашка: умерла - не умерла.
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