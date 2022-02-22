Родившая звезда "Дома-2" шокировала новостью о разводе

33-летняя звезда шоу "Дом-2" Екатерина Колисниченко активно ведет свои соцсети и общается с поклонниками. На днях она шокировала фанатов новостью о том, что разводится после двух лет брака. Решение уже принято и вступит в силу 22 февраля.
Однако ее муж, дизайнер Алексей Солодовников не явился на встречу в загсе, вероятно потому, что не хочет разводиться. Такую версию вынесла сама Колисниченко в разделе "Сторис". "Перепутал время или не хотел разводиться, глупышка. Но уже поздно", – сказала она.
На своей странице она уже обозначила, что является разведенкой и одна воспитывает сына Савву, которого родила в браке. При этом о разводе звезда "Дома-2" говорит скорее с радостью, чем с грустью.
Причиной развода Колисниченко назвала предательство. Она отметила, что готова была провести с дизайнером всю жизнь, но он не оправдал ее надежд.
Напомним, за четыре года до рождения сына Екатерина Колисниченко легла под нож пластического хирурга. После этого она еще несколько раз делала операции по изменению внешности, среди которых увеличение груди до третьего размера. За такую любовь к преображениям она получила среди поклонников прозвище королева пластики.