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Шоу-бизнес
Брошенная перед родами звезда "Дома-2" избавилась от ребенка: Мать-кукушка

Брошенная перед родами звезда "Дома-2" избавилась от ребенка: Мать-кукушка

После тяжелого расставания звезде "Дома-2" понадобилась встряска.
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Ира Пингвинова пришла на "Дом-2", чтобы найти свою любовь. На проекте она встретила Диму Чайкова, с которым у нее закрутился бурный роман. Вскоре девушка забеременела и покинула проект вместе с избранником. Однако незадолго до родов Дмитрий оставил свою возлюбленную. Поначалу пара никак не поддерживала связь, Чайков даже редко виделся с дочерью Миланой, однако, видимо, со временем осознал свою ошибку и вернулся в семью. Так, поклонники звезд телестройки радовались, что молодые люди вновь воссоединились.

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Сюжеты Новости "Дом-2"

Однако сохранить отношения у ребят не получилось. Этой зимой Пингвинова объявила, что вновь разошлась с Чайковым. Видимо, разрыв дался девушке нелегко, поскольку она избавилась от ребенка, а именно временно отдала его на содержание матери и сестры, и укатила отдыхать в Доминикану в одиночестве. Понять Ирину можно, ведь всем после разрыва с любимым человеком необходима встряска. Девушка опубликовала в своем "Инстаграм" фото с пляжа. "Улетела я совершенно одна, чтобы насладиться тишиной, океаном, я очень хотела перезагрузку", – написала звезда "Дома-2" в своем микроблоге. Она также поблагодарила мать и сестру за поддержку и отметила, что с дочкой она постоянно на связи.

Большинство фанатов поддержало решение Иры. "Хорошего отдыха тебе, желаю перезагрузиться и с новыми силами к дочке вернуться", "Ну и молодец, отдыхай и наслаждайся красотой", "Отлично отдохнуть! Зарядись только позитивными и крутыми эмоциями", "Суперского отдыха и полного расслабления", – написали пользователи сети.

Однако не все были рады за девушку. Так, некоторый фолловеры заявили, что Ира – безответственный человек. "Увезли наконец-то человека с низкой социальной ответственностью из нашей страны", "Мать-кукушка", – отметили недоброжелатели.

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Фото: instagram.com / irinapingvinova
Автор: 22 февраля 2022, 10:16 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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