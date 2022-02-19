Заигравшийся в роман с чужой женой бывший муж Бородиной стал посмешищем

Недавно по Сети разлетелись фотографии, на которых бывшего мужа ведущей "Дома 2" запечатлели в объятиях неизвестной блондинки. Позже личность той самой девушки удалось установить: ею оказалась жена футболиста Федора Кудряшова.
Несмотря на то, что уже известно, кем является новая пассия Омарова, он до сих пор играет с подписчиками в игру "Угадай по части тела", как когда-то любила это делать Анастасия Волочкова. А Анастасия Кудряшова тем временем решила прервать молчание и ответить на вопросы любопытных пользователей по поводу своего романа с экс-супругом Бородиной. У жены футболиста спросили в лоб: "Что между вами с Курбаном". Блондинка не стала увиливать и честно ответила, что они с Омаровым знакомы с 2017 года и дружба – это единственное, что их связывает.
"Вы серьезно? Он мой бро!", – ответила на вопрос подписчиков Кудряшова.
Но на этом откровения не закончились. Следующий комментарий по поводу Курбана вообще выставил его посмешищем. Раз уж блондинка находится в тесных отношениях с бывшим Бородиной, подписчики подумали, что она наверняка знает имя девушки, которую Омаров так тщательно прячет в своем "Инстаграме".
"Насколько я знаю, у него ее нет", – сказала Кудряшова.