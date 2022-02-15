Перенесший болезнь Билан отметил 40-летие на сцене

В Crocus city hall состоялся сольный концерт Димы Билана. Хочу отметить, что Дима был в отличной форме, с учетом его недавней болезни. Вокальные партии пропевал стабильно, виртуозно играл красками голоса, переходя с опоры на фальцет и обратно. Технически у него все получалось: и тембральный окрас, и импровизация. Партии были грамотно выстроены, интонировал отлично.

Всего в концерте прозвучало 29 композиций, а это совсем не мало, при том, что не было никакого антракта. На сцене с Димой была его группа: клавишник, барабанщик, гитарист (бэк), бас-гитарист и 3 бэк-вокалиста. Вся команда – высокие профессионалы, которые с легкостью импровизировали в моментах и качественно отрабатывали свои партии.

Концерт стартовал с эффектного интро. Спасибо режиссерам за картинку!А выступление началось с трех известных песен, на одной из которых, "Она моя" из альбома "Вторая жизнь", вышла гимнастка и под куполом устроила эффектное представление. В этот момент Дима находился на круглой платформе, которая то поднималась, то опускалась вместе с ним. Помимо известных песен в концерте прозвучали и новые неизданные треки.

Особо понравилась часть выступления, где Дима вместе с музыкантами играли "полное живаго". Песни "Ты должна рядом быть", "Я так люблю тебя" звучали так свежо в фанковских ритмах, что казалось, выступает западный исполнитель. Песня "Ночной хулиган»" также дополнила список live-выступления, придав новое звучание одной из первых песен Димы Билана (композиция времен Юрия Шмильевича Айзеншписа), и закончившись по-рокерски фееричной сбивкой ударных.

Был один номер в программе совсем не логичный – дуэт с маленькой девочкой, которая особо-то и не поет. Звучание под полный плюс после качественного "масла в уши" резко отрезвило сознание. Похоже менеджмент артиста решил заработать на тщеславии родителей девочки. Но все же удалось вырулить программу выступлением с гостями. Диму Билана пришли поддержать Мари Краймбрери и Наталья Власова.

Завершился концерт долгожданной песней "Про белые розы" (неоднократно слышал выкрики из зала "Белые розы»") и вышедшей в конце прошлого года песни "Больше музыки".