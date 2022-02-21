Добитая предательством Кудрявцева пожаловалась на неудачу в любви: Опять на те же грабли

Лера Кудрявцева во всеуслышанье рассказала о тайной любви, которая в очередной раз ее предала.

Популярная телеведущая счастлива в браке с молодым мужем и воспитывает маленькую дочку, чем часто делится с подписчиками в социальных сетях. Однако в жизни у теледивы не все так гладко. Как оказалось, у нее есть тайная любовь, которая вот уже который раз разбивает ей сердце, поэтому она не смогла молчать об этом.

Кудрявцева поделилась с подписчиками откровением: звезда уже давно обзавелась любовью к ночным покупкам. Дело в том, что в сумерках ей вдруг может прийти мысль купить вещь, которая ей абсолютно не нужна. Причем каждый раз ночной шоппинг оборачивается фиаско. Она вспомнила историю, когда в три часа ночи решила заказать вазу, несмотря на то, что в доме их и без того куча. Покупку привезли, но не в том виде, в каком она должна была быть: ваза оказалась разбитая.

Теледива не отчаялась и решила дать своей любви к ночным покупкам второй шанс, однако вновь оказалась обманута и предана. У Кудрявцевой разбился стаканчик для зубных щёток, и она решила заказать новый там же, где покупала злополучную вазу. Набор привезли, однако он сильно отличается от того, что был на картинке при заказе.

"Короче опять на те же грабли", – написала добитая предательством Лера и приложила фото того, что ожидала увидеть, и того, что получила.