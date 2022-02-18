Бенефис Костолевского и "потухшая" Андреева: что говорят зрители о сериале "Серебряный волк"

В Сети уже появились отзывы о ленте.

На Первом канале продолжается показ сериала "Серебряный волк". Совсем скоро зрители ленты увидят развязку. В Сети любители сериала уже оставляют отзывы о ленте.

Зрители очарованны работой Игоря Костолевского. По словам пользователей Сети, "мэтр не часто балует публику своим появлением на экране". Сериал "Серебряный волк" зрители назвали бенефисом Костолевского. Как оказалось, многие молодые люди полюбили Игоря Матвеевича благодаря сериалу "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли. Более того, некоторым поклонникам показалось, что герои 73-летнего артиста в обоих проектах получились схожими.

"Начала смотреть и после первой серии залипла. Фильм хорош, Косталевский актер от Бога! Немного смущает в сюжете техническая неграмотность персонажа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оживление вносится исключительно харизмой Костолевского, но только его одного", – делятся пользователи Сети.

Интернет-обитатели критикуют героиню актрисы Марии Андреевой, Юлию Волкову. Народ считает, что сценаристы сделали дочь полковника Александра Волкова недалекой женщиной, которая ведет себя "как обиженная малолетка". Аудитория картины ждет финала, чтобы разобраться в причинах глупого поведения героини. Также зрители не поняли, в чем уникальность клиники Юлии Волковой.

"Как можно так резко сменить отца и отказаться от папы, который воспитывали 30 лет. Тем более, что знает кем работал ее отец, и вдруг какие-то претензии к Волкову", – рассуждают поклонники ленты.

Актерская игра самой Марии Андреевой, говорят в Интернете, оставляет желать лучшего. У артистки, утверждают зрители, отсутствует мимика.

"Всегда один и тот же скучный и потухший взгляд, и какая-то странная неживость образа, как будто ее вынуждают играть заранее нелюбимую роль... даже странно для столь молодой актрисы..." – отметил пользователь Сети.

По мнению зрителей, сценарий ленты писали люди, которые ничего не знают о работе ФСБ. "Хотя бы консультации получили у сотрудников, чтобы хоть в мелочах не снимать такую развесистую клюкву... Уши вянут у всех, кто знаком с данной структурой", – рассуждает критик. Также отмечается, что работники спецслужб не должны заниматься поисками пропавшего гражданина Китая. Дескать, для таких дел существует уголовный розыск. Кроме того, героев картины обвинили в игнорировании служебных инструкций. Такие проколы, говорят сетевые эксперты, делают сериал нереалистичным и скучным.

"Вы относитесь к этим структурам и знаете их методы работы? Я нет, и 99% здешних форумчан уверена тоже. Поэтому я не замечаю никаких ляпов, это художественный фильм с мелодрамой и детективом, в котором и шпионы замешаны, вот это мы и смотрим", – отметил фанат ленты "Серебряный волк".