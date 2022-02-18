Упс! Свирепая зачинщица драк из "Дома-2" ждет пятого ребенка

Среди выпускников популярной телестройки есть много личностей, которые отличаются странностями в характере. Например, Алена Ашмарина проявила себя на проекте, как свирепая зачинщица драк. Как писали "Дни.ру", за шесть дней пребывания на шоу "Дом-2" девушка дважды устроила зверские разборки с соперницей из-за ревности.
Несмотря на буйный нрав и готовность к атаке, теледива прокачала в себе женское начало и стала матерью аж четверых детей. Причем на этом звезда не останавливается. В "Инстаграм" она опубликовала снимок с набухшим животом, который обнял ее любовник Рами.
Народ сразу всполошился и начал обсуждать перемены в жизни знаменитости. Оказалось, что она ждет пятого ребенка. А мысли о беременности вылетели из головы, поэтому Алена Ашмарина не обнародовала важную новость своевременно. "Забыла вам рассказать", — написала звезда шоу "Дом-2" в профиле "Инстаграм",
Живот у многодетной матери пока увеличился не сильно, что говорит о небольшом сроке беременности. Алена Ашмарина выглядит счастливой, как и ее партнер.
Судя по всему, нынешний любовник теледивы готов к отцовству и не намерен убегать от родительских обязанностей. А вот с прежним ухажером звезде не повезло. Бывший избранник бросил экс-участницу шоу "Дом-2", когда она была беременна двойняшками.