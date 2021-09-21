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Шоу-бизнес
Звезда "Дома-2" жестоко наказала изувеченную дочь

Звезда "Дома-2" жестоко наказала изувеченную дочь

Бывшая звезда шоу "Дом-2" Алена Ашмарина рассказала о страшном ЧП в семье.
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34-летняя Алена Ашмарина в одиночку воспитывает четверых дочерей – Патриссию, Алису, Ариану и Аврору. Иногда помощь по хозяйству женщине оказывает ее любовник Рами.

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В начале лета Ашмарина рассказала о ЧП, которое произошло в ее семье. Старшая дочь Патриссия сильно поранила лицо и попала в больницу с ожогом.

Девочка получила травмы после того, как у нее загорелась кофта во время приготовления зефира у костра. Теперь у нее коллоидный рубец, который разрастается. Девочка капризничает и не слушается. Вчера она устроила настоящую истерику, после чего Алена Ашмарина решила рассказать о проблеме в "Инстаграм".

Бывшая звезда "Дома-2" отметила, что пыталась поставить изувеченную дочь в угол, но не вышло. Восьмилетняя Сия, как ее называет мать, на кадрах прижималась к родительнице и жалостно всхлипывала. Мать же строго скомандовала: "Меняй настроение!". Ашмарина считает, что детей нельзя жалеть ни в коем случае, это делает для них только хуже. Такую тактику женщина взяла на вооружение по совету подписчицы.

Ашмарина добавила, что для нее очень важно сохранять связь и душевную близость с дочерью.

Напомним, Алена Ашмарина – самая одиозная участница "Дома-2". Только за несколько дней пребывания на телепроекте она успела шесть раз подраться, в том числе с Камилой Коробейниковой, Либерж Кпадону, Алианой Гобозовой.

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Фото: instagram.com / ashmy.world
Автор: 21 сентября 2021, 16:23 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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