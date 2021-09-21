Звезда "Дома-2" жестоко наказала изувеченную дочь

34-летняя Алена Ашмарина в одиночку воспитывает четверых дочерей – Патриссию, Алису, Ариану и Аврору. Иногда помощь по хозяйству женщине оказывает ее любовник Рами.
В начале лета Ашмарина рассказала о ЧП, которое произошло в ее семье. Старшая дочь Патриссия сильно поранила лицо и попала в больницу с ожогом.
Девочка получила травмы после того, как у нее загорелась кофта во время приготовления зефира у костра. Теперь у нее коллоидный рубец, который разрастается. Девочка капризничает и не слушается. Вчера она устроила настоящую истерику, после чего Алена Ашмарина решила рассказать о проблеме в "Инстаграм".
Бывшая звезда "Дома-2" отметила, что пыталась поставить изувеченную дочь в угол, но не вышло. Восьмилетняя Сия, как ее называет мать, на кадрах прижималась к родительнице и жалостно всхлипывала. Мать же строго скомандовала: "Меняй настроение!". Ашмарина считает, что детей нельзя жалеть ни в коем случае, это делает для них только хуже. Такую тактику женщина взяла на вооружение по совету подписчицы.
Ашмарина добавила, что для нее очень важно сохранять связь и душевную близость с дочерью.
Напомним, Алена Ашмарина – самая одиозная участница "Дома-2". Только за несколько дней пребывания на телепроекте она успела шесть раз подраться, в том числе с Камилой Коробейниковой, Либерж Кпадону, Алианой Гобозовой.
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