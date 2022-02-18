Тайные отношения: В разрыве Питта и Джоли оказался замешан российский бизнесмен

Казалось бы, брак знаменитой голливудской пары уже в прошлом, а звезды во всю занимаются своей личной жизнью: Джоли подозревают в отношениях с певцом The Weeknd, да и о новых возлюбленных Питта то и дело всплывают слухи.
Однако звезды никак не могут оставить друг друга в покое. На днях стало известно о новом разрыве отношений Анджелины и Брэда – на этот раз деловых. Голливудский актер подал в суд на экс-супругу из-за продажи винодельни российскому бизнесмену. Стоит отметить, что прошлым летом Джоли обращалась к суду с просьбой отозвать временный запрет на продажу совместных с Питтом активов. Актриса собиралась выручить деньги за продажу своей доли в бизнесе по производству вина во Франции. В конце концов экс-супруг не стал препятствовать, но с одним условием – Джоли представит ему кандидата на покупку, который должен получить одобрение от Питта.
Условием бывшего мужа актриса, видимо, пренебрегла: Брэд выяснил, что доля продана российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, причем актер не давал на это своего согласия, да и вообще условия сделки и деловые отношения Джоли с бизнесменом держались в тайне. В итоге разгневанный Питт подал в суд: он хочет аннулировать сделку и получить компенсацию.