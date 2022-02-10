Стареющая Джоли заговорила о насилии: Мой обидчик прав

Накануне Анджелина Джоли выступила в Конгрессе США с речью в поддержку закона, защищающего женщин, которые столкнулись с домашним насилием. Судя по всему, звезда считает проблему насилия крайне актуальной для американского общества – говоря о важности данного закона, в какой-то момент актриса даже не смогла сдержать слез.
В своей речи Анджелина Джоли отметила, что, оказавшись в главном месте силы своей страны, она не может не думать о тех жертвах, которые почувствовали себя бессильными из-за своих обидчиков и несовершенства законодательной системы. Пока закон не может защитить этих несчастных женщин, они все больше убеждаются в том, что ничего не стоят.
"Мой обидчик прав," – процитировала Джоли мысли таких женщин.
Чтобы жертвы насилия получили поддержку и защиту, сенаторы должны принять соответствующий закон. По мнению Джоли, положительное решение Сената по этому вопросу станет одним из самых важных решений для американского общества в этом году.
Позже в своем инстаграм-аккаунте Джоли опубликовала фото, сделанное перед выступлением. На снимке у 46-летней актрисы хорошо заметна седина – видно, что женщина стареет и уже совсем не та, что раньше. Рядом со звездой в столь важную для нее минуту находилась приемная дочь Джоли и Питта – Захара.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что постаревшая Анджелина Джоли осталась у разбитого корыта.