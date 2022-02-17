Исколотая Андреева подвергла себя жутким испытаниям: Живого места нет

В свои 60 лет Екатерина Андреева выглядит чуть ли не вдвое моложе.

Этот удивительный факт вызывает восхищение и даже недоумение многих россиян. Поклонники мечтают узнать о секрете молодости ведущей и заваливают знаменитость вопросами. Екатерина Андреева в свою очередь не скупится и время от времени охотно делится рассказами о своих бьюти-процедурах.

Так сегодня 60-летняя знаменитость разместила в своем инстаграм-аккаунте видео с одной из таких процедур – ролик оказался не для слабонервных. Дело в том, что Андреева предстала на видео в образе дикобраза, как она сама себя назвала. Все лицо и шея телеведущей оказались исколоты острыми иглами.

Предвидя вопросы подписчиков, Андреева заявила, что эта жуткая процедура довольно приятна по ощущениям. Тем не менее, люди оказались в настоящем шоке оттого, что женщина подвергает себя столь жутким испытаниям.

"Наверно, так больно... особенно на шее", "Везде натыкали. Живого места нет", "Безкровная! Смелая! Больно же когда их крутят", "От одного вида стало плохо," – написали ошарашенные фолловеры.

Многие решили, что иглоукалывание и есть тот самый секрет вечной молодости красавицы Андреевой. Впрочем, скорее всего все гораздо сложнее – дело не только в одной процедуре.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Екатерина Андреева рискнула жизнью ради экстрима.