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Шоу-бизнес
"А мне нравится": 60-летняя Андреева рискнула жизнью ради экстрима

"А мне нравится": 60-летняя Андреева рискнула жизнью ради экстрима

Екатерина Андреева любит необычный отдых. От некоторых фото и видео телеведущей у ее поклонников бегут мурашки по коже. Она в очередной раз шокировала публику личными кадрами.
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Звезда экрана поделилась впечатлениями от посещения Антарктики. Екатерина Андреева сделала заплыв в ледяном океане. Роликом она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

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 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Ведущая сообщила, что неожиданнее всего на ее плавание отреагировали местные обитатели — пингвины, косатки, морские леопарды и киты. По ее словам, пингвин возмущенно захлопал ручками-крылышками. "А мне нравится", — пропищал другой", – поделилась знаменитость.

Екатерина Андреева раньше ныряла в купель, поэтому окунуться в ледяную воду для нее – не так страшно, как новичкам в этом деле. Она рассказала, что сперва антарктический холод океана пробирает до костей, но потом еще часа четыре греет, как костер.

Отметим, что такие купания могут обернуться не только болезнью, но даже летальным исходом. Ведь не у всех может выдержать сердце. Однако теледива – дама рисковая, и к тому же, подготовленная. Россияне восхитились закалкой и смелостью ведущей Первого канала. Поклонники оставили звезде массу комплиментов и восторженных комментариев. "Как круто", "Смельчак", – высказались фолловеры.

Екатерина Андреева в своем возрасте может похвастаться прекрасной подтянутой фигурой. Помимо различных процедур для тела, она активно занимается и спортом. В своем личном блоге Екатерина Андреева демонстрирует результаты своих занятий. Теледива не только имеет отличную растяжку, но и делает самые разные практики.

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Екатерина Андреева. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2022, 11:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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