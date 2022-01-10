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Шоу-бизнес
Раздвинувшая ноги 60-летняя Андреева произвела фурор: Горячая тигрица

Раздвинувшая ноги 60-летняя Андреева произвела фурор: Горячая тигрица

Екатерина Андреева – одна из самых обсуждаемых женщин России. В свои 60 лет она отрицает старение и двигается вперед каждый день.
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Знаменитость много времени проводит в бане и выкладывает крайне откровенные фото. Она не стесняется показывать руки, а ее стройным ногам завидуют многие подписчики. По словам ведущей, такой досуг – ее любимый. При первой удобной возможности она проводит время наедине с собой.

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Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Помимо различных процедур для тела, она активно занимается и спортом. В своем личном блоге Екатерина Андреева демонстрирует результаты своих занятий, чем абсолютно шокирует публику. Она не только имеет прекрасную растяжку, но и делает самые разные практики. "Закольцевать энергию, держать баланс", – прокомментировала знаменитость новое фото.

На кадре она выполняет упражнение. Ведущая задрала ногу вверх и держит ее одной рукой. Она посоветовала всем делать так, как она, и не впускать в свою жизнь негативную энергию. По ее словам, именно так начинается каждое ее утро. Поклонники отметили, что выглядит она просто великолепно.

"Горячая тигрица", "Здорово, Вы так мотивируете, спасибо", "Захотелось встать и побежать. Такая красивая", "Вы просто слов нет. Хочется к Вам", "Такая шикарная женщина", "Екатерина, как Вы остановили время? Я в 30 не такая свежая", "Как хочется быть такой", прокомментировали пользователи.

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Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 14:08 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Андреева отличилась странным нарядом

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