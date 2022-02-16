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Шоу-бизнес
Шантаж и похищение: какие грязные тайны скрывает шоу "Поле чудес"

Шантаж и похищение: какие грязные тайны скрывает шоу "Поле чудес"

Шоу "Поле чудес" постоянно было в центре скандалов. Рассказываем, что скрывает одна из самых популярных передач на телевидении.
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"Крутите барабан", – эта фраза известна почт каждому. Шоу "Поле чудес" и его ведущий радуют зрителей вот уже много лет. Однако для некоторых людей его появление сыграло роковую роль. Так, основателем и первым ведущим был Владислав Листьев, коллеги которого захотели разрушить его карьеру. Журналист Евгений Додолев рассказал, что изначально Листьева хотели сделать клоуном, который будет вести нелепую передачу с украденной идеей. Однако замысел заговорщиков не удался. Шоу "Поле чудес" стало одним из самых рейтинговых на телевидении. Им даже заинтересовались рекламодатели.

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Со временем Листьева все-таки убрали, а руководителем канала "ВиД" стал Любимов, который так хотел сместить конкурента. Однако не обошлась вся эта история без уголовщины. Чтобы лишить Листьева козырей, был похищен Леонид Якубович – ведущий, который поднимал рейтинги шоу. Его держали взаперти и пытались заставить подписать бумаги об отказе от сотрудничества с Листьевым. Однако Якубович проявил стойкость и не поддался на провокации.

В последнее время шоу "Поле чудес" вновь переживало кризис. Так, даже были сообщения, что передачу закрывают. Известно, что руководство "Первого канала" шантажировали, заставляя платить больше. Иначе шоу грозились отдать конкурентам. Однако Константин Эрнст оказался хитрее и выкупил лицензию на оригинальную программу "Колесо фортуны". Леонид Якубович также останется в качестве художественного руководителя и ведущего. Так что поклонникам передачи переживать не стоит.

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Кадр youtube.com
Автор: 16 февраля 2022, 10:59 Источник: "Экспресс газета" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость960128
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Интересно: кто -то его смотрит? Это поле так надоело, что слов нет, одни восклицания!!!!!
1

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