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Шоу-бизнес
Харламов высказался о переезде из России

Харламов высказался о переезде из России

Гарик Харламов ответил на вопрос о том, планирует ли покидать Родину.
прочитано 274 раза

Резидент проекта Comedy Club сделал важное заявление в телеграм-канале "Круги на полях". Комик сообщил, что никуда ехать на постоянное место жительства не собирается.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

"Я очень люблю свою страну", — отметил Гарик Харламов. Он объяснил, что в России живет его семья, включая мать, дочь и сестер. Кроме того, юморист напомнил, что в юности учился за рубежом. Он жил в американском Чикаго и окончил Stevenson High School. Это дало звезде хорошее знание английского языка.

Напомним, недавно Гарик Харламов раскрыл отношение к Comedy Club. Знаменитость призналась, что изначально не верила в успех проекта. Юморист также заявил, что шоу покидать не намерен.

Как писали "Дни.ру", ранее Гарик Харламов отмечал важный праздник в его жизни – день рождения мамы. Он заснял видео, на котором засветилась его родительница. В ролике он рассказал о вечеринке в честь праздника, а потом позвал в кадр маму: женщина, примкнув к сыну, улыбнулась в камеру. О том, как прошло мероприятие, юморист решил подробно не рассказывать, Известно только, что праздник посетил певец Сосо Павлиашвили.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 13:26 Источник: Телеграм-канал • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость958989
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А КАКОЙ СТРАНЕ ОН ЕЩЕ НУЖЕН КОНЕЧНО ОН ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ СВОЮ СТРАНУ ГДЕ ОН БУДЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
Гость 601234
Пожаловаться Ответить
Бульдог, продолжай оббббссиииррррать российский шоубизнес, ты на верном пути.
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