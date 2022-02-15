Харламов высказался о переезде из России

Гарик Харламов ответил на вопрос о том, планирует ли покидать Родину.



Резидент проекта Comedy Club сделал важное заявление в телеграм-канале "Круги на полях". Комик сообщил, что никуда ехать на постоянное место жительства не собирается.

"Я очень люблю свою страну", — отметил Гарик Харламов. Он объяснил, что в России живет его семья, включая мать, дочь и сестер. Кроме того, юморист напомнил, что в юности учился за рубежом. Он жил в американском Чикаго и окончил Stevenson High School. Это дало звезде хорошее знание английского языка.

Напомним, недавно Гарик Харламов раскрыл отношение к Comedy Club. Знаменитость призналась, что изначально не верила в успех проекта. Юморист также заявил, что шоу покидать не намерен.

Как писали "Дни.ру", ранее Гарик Харламов отмечал важный праздник в его жизни – день рождения мамы. Он заснял видео, на котором засветилась его родительница. В ролике он рассказал о вечеринке в честь праздника, а потом позвал в кадр маму: женщина, примкнув к сыну, улыбнулась в камеру. О том, как прошло мероприятие, юморист решил подробно не рассказывать, Известно только, что праздник посетил певец Сосо Павлиашвили.

