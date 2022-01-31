"Это болезнь, это надо лечить": заикнувшийся о "дозе" Харламов раскрыл правду о зависимости

Юморист признался, что является азартным человеком. Порой эта зависимость затягивает.

Гарик Харламов стал гостем ютуб-шоу DASH: Даша Исаева. В эфире передачи комик затронул щепетильные темы, в том числе рассказал о драке с футболистом "Манчестер Юнайтед", а также о баснословном выигрыше в Казино и страшной зависимости.



В 2015 году в Латвии Гарик Харламов выиграл в Казино Джек-пот, 317 тысяч евро. По словам юмориста, это произошло совершенно рандомно, но без везения конечно не обошлось.

Харламов признался, что является очень азартным человеком и обожает играть в техасский покер, Казино, делать ставки на спорт. Однако бывает так, что это работает против человека. Речь идет о зависимости. По словам Харламова, в такие моменты важно контролировать себя.

"Что отличает лекарство от яда? Доза. Одно дело, когда ты делаешь это для фана. Ну выиграл и выиграл какие-то деньги. Другое дело, когда это превращается в систему, которая тебя же и сожрет в итоге. Сделал ставку, выиграл, классно. Но когда ты не останавливаешься и делаешь это постоянно, ты будешь в минусе. Когда ты выигрываешь, тебе кажется, что это бесконечность, и ты будешь выигрывать всегда. Я сам не всегда могу это контролировать. Но я не могу себя назвать лудоманом. Это болезнь, это надо лечить", – рассказал Харламов.

Также в беседе он отметил, что однажды спустил в Казино баснословную сумму. Цифру он называть не стал, чтобы "не раздражать людей".