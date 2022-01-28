Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Пятница
28 января
Лента новостей
15:07
"Абсолютный провал!": Выпившая дрянь Ковальчук потеряла память
15:05
Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь
15:04
Сбежавшая из страны Седокова подразнила россиян роскошью
14:49
"Ленком", жена и знаменитый тесть: что известно о звезде "Склифосовского" Сергее Пиотровском
14:39
Здоровье Охлобыстина резко пошатнулось: Поразил всеобщий недуг
14:25
"Пару блогеров посадить": Собчак одобрила странное предложение
14:22
"Никому не нужна": прикрывшая срам пеной Чехова поделилась мудростью
13:52
"Верните Сережу!": народ потерял любовника Волочковой
13:51
Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
13:34
"Чувствую запах твоих ног": Корчевников и Семенович устроили прилюдные ласки
13:32
"Будет кайф": бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере
13:24
Александрова из фильма "Горько" подтвердила развод с известным режиссером
13:21
Диетолог предупредила о неожиданной опасности грейпфрута для организма
13:06
"Какое лицемерие": Шоу "Дом-2" подарило экс-участникам трешку в Москве
12:52
Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе
12:45
Уязвленная Мамаева вышла на связь после новости о свадьбе бывшего мужа
12:45
Тодоренко рассказала о реакции на обман: Делал это за спиной
12:35
Объявившая о разводе звезда "Игры престолов" спит в фургоне и ходит в рванье
12:06
Вскрылась правда о съемках Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"
12:05
Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности
12:01
"Стала как все": резко изменившаяся Барановская разочаровала народ
11:43
Поддержал унижение россиянок: Шепелев влез в грязный скандал
11:41
Почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
11:41
"Едем в баню": вооруженный мужчина травмировал Семенович
11:37
В Петербурге главврача задержали из-за смерти трех пациентов после обследования
11:16
Jaguar I-Pace: как урчат электрокоты?
11:12
"Почти Волочкова": раздвинувшая ноги Собчак показала задорные соски
11:04
"Доверие близко к нулю": Газманов плюнул в изнасилованную ребенком Васильеву
10:59
На кого хваткая Ковальчук променяла оказавшегося под угрозой Харламова
10:49
Прогноз курса рубля на февраль
10:31
Тодоренко заговорила о религиозных обрядах над детьми: Забеременела не просто так
10:29
Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
10:20
Слабонервным не смотреть: Толкалина показала окровавленное лицо
09:46
"Кто-то обосрался": разведенка Бородина пнула бывшего мужа
09:11
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
09:00
Сраженная инсультом 68-летняя Проклова раскрыла детали состояния
08:57
Россиян предупредили о сильном скачке цен на продукты в феврале
08:47
"Звучит странно": почему Валерия сменила имя
07:26
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
07:25
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
06:25
Джиган набросился с "камнем" на визжащую жену: Прямо при детях
04:42
День святого Павла: что нельзя делать 28 января
02:38
Джоли кусает локти: Разведенного Питта застукали с новой пассией
00:13
"Пойду налево": Семенович бросили одну в чужом городе
21:44
Как Россия отреагирует на накачку Украины оружием – мнение эксперта Коротченко
21:43
"Смотреть на все это грустно и печально": Борисова крепко приложила осрамившуюся Волочкову
21:02
Внучка Долиной ошарашила публику своим пением
20:48
"Мы за Украину будем воевать": Данилко спел песню про Бандеру на транслируемой в России передаче
20:23
Валерия ведет народ на убой ради денег
20:00
Залипший на "тити" Аллегровой Солнцев готов получить по морде от Джигурды
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она жертва!": Фадеев раскрыл страшную правду об окружении Бузовой
"Это травля в чистом виде!": сменившая фамилию Макеева взвыла из-за нападок
Валерия ведет народ на убой ради денег
"Позорься до конца": Купающуюся в роскоши Рудковскую жестко приложили за обман
Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
"С приступом увезли": вскрылись ужасающие детали экстренной госпитализации Плющенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Будет кайф": бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере

"Будет кайф": бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере

Айза Долматова теперь старается рационально подходить к отношениям с противоположным полом.
прочитано 151 раз

Блогерша уже несколько раз состояла в серьезных отношениях. В настоящее время Айза свободна, однако некий мужчина в ее жизни все-таки есть. Общаясь с подписчиками в формате Сторис в "Инстаграме", бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере.

ПО ТЕМЕ

Назло бывшему: Айза отомстила Гуфу сменой фамилии

"Никогда": Обиженная Айза вытолкала прочь сыгравшего свадьбу Гуфа

Долматова призналась, что она немного заинтересована одним человеком, но имени его называть не стала. Пока блогерша воздерживается от отношений, так как активно занимается собой: собственным здоровьем, работой, образованием, детьми. Сейчас у Айзы просто нет сил еще и на мужчину, поэтому она попросила своего ухажера подождать.

Известно, что мужчина, имя которого держится в секрете, и так ждет Долматову уже много лет. Если таинственный ухажер проявит терпение и сможет еще подождать, то все у них получится.

"Все будет кайф," – описала возможный исход долгого ожидания Айза.

В противном случае экс-супруга Гуфа ничего не потеряет и просто продолжит заниматься собой и своей жизнью. Долматова уже не раз обжигалась в любви, поэтому теперь старается подходить к этому вопросу более-менее рационально.

Напомним, что в прошлом году Айза решила воссоединиться с Гуфом, но оказалась обманута – рэпер женился на другой. После этого Айза Долматова отомстила бывшему мужу сменой фамилии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 13:32 Источник: Инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что связывает Водонаеву с женой Гуфа

комментарии

Ответить:

Гость951981
Пожаловаться Ответить
Жена брата сына кумы что-то там вякнула - ДНО.РУ написало об этом. Бабки на лавочке балаболят.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева

13 лет брака коту под хвост
Шоу-бизнес

Вскрылась правда о съемках Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Звезда прошла большой путь
Шоу-бизнес

"Какое лицемерие": Шоу "Дом-2" подарило экс-участникам трешку в Москве

Народ возмущен
Шоу-бизнес

Семья Спиваковой спешно эмигрировала в Испанию из-за тяжелого положения в России

Подальше от Родины!

Гороскоп

Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году

Здоровье

Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
Почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Почему дети стали чаще болеть ковидом – ответ инфекциониста
Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме
Жительница Люберец насмерть забила отца молотком
В Петербурге водитель иномарки выстрелил из пистолета в пешехода
В Екатеринбурге из школы срочно эвакуировали детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+