"Будет кайф": бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере

Айза Долматова теперь старается рационально подходить к отношениям с противоположным полом.

Блогерша уже несколько раз состояла в серьезных отношениях. В настоящее время Айза свободна, однако некий мужчина в ее жизни все-таки есть. Общаясь с подписчиками в формате Сторис в "Инстаграме", бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере.

Долматова призналась, что она немного заинтересована одним человеком, но имени его называть не стала. Пока блогерша воздерживается от отношений, так как активно занимается собой: собственным здоровьем, работой, образованием, детьми. Сейчас у Айзы просто нет сил еще и на мужчину, поэтому она попросила своего ухажера подождать.

Известно, что мужчина, имя которого держится в секрете, и так ждет Долматову уже много лет. Если таинственный ухажер проявит терпение и сможет еще подождать, то все у них получится.

"Все будет кайф," – описала возможный исход долгого ожидания Айза.

В противном случае экс-супруга Гуфа ничего не потеряет и просто продолжит заниматься собой и своей жизнью. Долматова уже не раз обжигалась в любви, поэтому теперь старается подходить к этому вопросу более-менее рационально.

Напомним, что в прошлом году Айза решила воссоединиться с Гуфом, но оказалась обманута – рэпер женился на другой. После этого Айза Долматова отомстила бывшему мужу сменой фамилии.