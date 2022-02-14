"Молодые ухажеры": новые подробности разрыва Волочковой с очередным любовником

Блогер Олеся Широкова проанализировала личную жизнь Анастасии Волочковой.

Еще несколько недель назад Анастасия Волочкова выглядела счастливой, находясь в отношениях с загадочным мужчиной по имени Сергей. Пара только и успевала делиться красивыми фотографиями и видео с отдыха на Мальдивах. То красотка предстанет на пляже со своим ухажером в одном купальнике, то влюбленные записывают смешные "сторис" во время ужина.

Только прилетев в Москву, успев, конечно, попасть в громкий скандал на борту самолета, Анастасия и Сергей разошлись. Грустный "пост" о тяжелом расставании выложила сама королева шпагата. Причины она уточнять не стала, но по Сети уже ходят разные слухи, начиная с того, что мужчина выдает себя не за того, кем является на самом деле, заканчивая тем, что блондинка изменила своему любимому.

"Я считаю, что Волочкова могла изменить, так как в ее жизни всегда присутствуют молодые ухажеры, с которыми она проводит время. Может она не ценила, а сейчас сожалеет, так как мужчина был у нее солидный, это редкость. У Волочковой был шанс жить полноценной семьей, а не менять мужскую половину, как перчатки! От этого и такое поведение у нее, что стресс выходит наружу без достойного мужского плеча!!!" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Олеся Широкова.

Кажется, экс-прима Большого театра не сильно переживает из-за сложившейся ситуации. Она продолжает показывать в "Инстаграме" каждый шаг из своей жизни. Она уже даже намекнула на то, что у нее уже был новый роман.