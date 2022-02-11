"Вы были знакомы с царем?": у Волочковой заподозрили расстройство психики

46-летняя Анастасия Волочкова неприятно удивила некоторых россиян. Публика поразилась тому, что у балерины весь дом – в собственных портретах.

Звездная блондинка любит покрасоваться своей фигурой и, по ее мнению, эффектными образами. На сей раз она сообщила в личном инстаграм-аккаунте, что поучаствовала в шоу "На самом деле" Первого канала.

Для съемки танцовщица выбрала элегантное белое платье с глубоким декольте и длинные замшевые сапоги черного цвета. Анастасия Волочкова опубликовала снимки из студии и из своего дома. Второе фото вызвало вопросы у фолловеров. Дело в том, что знаменитость позировала на фото двух собственных портретов, на одном из которых она изображена рядом с императором Николаем II.

"Три Волочковой в кадре", – похвалилась "королева шпагата". Некоторые пользователи Сети предположили, что у балерины может быть психическое расстройство: мол, иначе зачем увешивать жилище своими портретами?

"Наймите уже стилиста... И на фоне своих портретов фотографироваться уже не стоит, не в вашу пользу сравнение", "Вы были знакомы с самим царем? Ничего себе", – высказались комментаторы. Но истинные поклонники по достоинству оценили эффектный образ танцовщицы, не став заострять внимания на ее причудах. Напомним, ранее Анастасию Волочкову раскритиковали за серию фото в купальниках.