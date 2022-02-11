Оставившего без копейки в кармане жениха Волочковой жестко приложили: Не хочет отдать деньги?

Анастасия Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем с громким скандалом.

Отношения балерины и горячего мускулистого банщика развивались молниеносно: только познакомившись возлюбленные улетели на Мальдивы, а потом артистка и вовсе заговорили о свадьбе. Однако планам не суждено было сбыться – их союз распался.

После новости о разрыве Сергей стал во всеуслышание нелестно высказываться о Волочковой, уверяя то, что она совершила ужасный поступок, который не смог бы простить ни один мужчина. Детали произошедшего экс-возлюбленный не раскрыл, но зато поклялся, что больше между ним и артисткой никогда ничего не будет.

Певица Наталья Штурм не упустила возможности прокомментировать очередной скандал вокруг балерины. По ее мнению, какое бы ужасное деяние не совершила Волочкова, обиженный банщик должен быть ей благодарен хотя бы за то, что на халяву слетал на Мальдивы, ведь, уверена певица, деньги на отпуск и нужды экс-возлюбленного были потрачены именно из кармана балерины.

"А Сергей не хочет отдать ей деньги за поездку на Мальдивы, если уж такой принципиальный? Отдохнул за чужой счет, пропиарился, а теперь, когда ловить больше нечего, включил гордого", – жестко приложила Кузнецова певица.

К тому же Штурм призналась, что терпеть не может альфонсов, а банщик, по ее мнению, именно таким мужчиной и является.