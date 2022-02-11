Разведенка Бородина жестко отшила молодого поклонника

Ведущая активно ведет свой блог, за которым следит более 18 миллионов человек. Ксения часто общается с фанатами в формате "вопрос-ответ", поклонники задают самые разные вопросы, а иногда бывают и признания. На этот раз молодой поклонник решился рассказать о своих чувствах. 25-летний воздыхатель признался, что влюблен в Бородину с первого взгляда уже давно.
Откровение ведущую не удивило, она жестко отшила парня, отшутившись. "Девочка: ты лучшее, что со мной было. Женщина: я лучшее, что с тобой было", – саркастично написала Ксения, сопроводив возраст поклонника недоумевающими смайликами.
Ранее Ксения Бородина заговорила о старении. Артистке скоро 39 лет, но внушительная цифра ее совсем не пугает. Она сообщила, что для женщины главное – следить за собой, а десятки пластических операций только портят ситуацию. "Я не против операций, но и после них, важно это все сохранить, если и делать, то стремиться к натуральности, а не к фрику!", – заявила Бородина.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Бородина облаяла матом закрутившего роман с чужой женой бывшего. Напомним, предполагают, что у Курбана Омарова роман с Анастасией Кудряшовой, которая является женой футболиста Федора Кудряшова.